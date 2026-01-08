Guendouzi se ne va dopo la Fiorentina. E la Lazio pesca in casa Ajax

Il 2-2 dell’Olimpico contro la Fiorentina è stato l’ultima partita di Matteo Guendouzi con la maglia della Lazio. Il centrocampista francese classe 1999 passa al Fenerbahce, e stamani è partito per Istanbul e mettersi agli ordini del club della capitale turca.

Ecco il dopo Guendouzi

La Lazio è corsa ai ripari acquistando l’olandese Kenneth Taylor, prodotto del vivaio dell’Ajax e spesso anche capitano dei lancieri. Taylor, classe 2002 e centrocampista anche nel giro dell’Olanda, lascia Amsterdam dopo 130 presenze, 25 reti e 21 assist.

Contratto di 4 anni

Mancino puro, mezzala di quantità e qualità, sarà lui il sostituto di una colonna portante come Guendouzi. La Lazio lo preleva per 15 milioni di euro + 2 di bonus, e firmerà un contratto fino al 2030 col club della Capitale.