I tre che hanno messo nel mirino il Milan. Riusciranno a recuperare?

Il Milan nel mirino. Tre giocatori della Fiorentina hanno l'obiettivo di esserci contro i rossoneri superando i problemi fisici che hanno in questo momento.

Tutti vogliono esserci

Stanno facendo un programma di lavoro personalizzato Dodo, Fazzini ma anche Sohm. Tutti vogliono esserci alla ripresa del campionato per cercare di aiutare la squadra a risalire in classifica.

I problemi dei tre

Dodo e Fazzini hanno avuto problemi fisici (rispettivamente ginocchio e caviglia) durante il match contro la Roma. I guai di Sohm (fascite plantare) partono da prima di questa partita, tant'è che lo svizzero non è stato nemmeno convocato per l'ultima gara dei gigliati.