M. Orlando: “Cambio modulo di Vanoli fa arrabbiare, perché tornare alla difesa a tre? Rugani mangiato da Zaniolo e Davis”

L’ex viola Massimo Orlando ha commentato a Toscana TV la disastrosa prova della Fiorentina a Udine, spaziando su varie tematiche attuali e non.

‘Vanoli, perché cambiare modulo?’

“A Udine bisognava andare per prendere almeno un punto, con il solito 4-1-4-1 visto fino adesso, la soluzione migliore, con una squadra molto più equilibrata. Quando le cose vanno bene dopo mesi difficili il modulo non si può toccare, perché Vanoli ha dovuto cambiare? Per quale motivo? Cosa hai visto? Sono queste le cose degli allenatori che mi fanno arrabbiare. Son sicuro che la Fiorentina in un modo o nell’altro si salva, ma si fa dura se arrivi alle ultimissime gare che devi ancora battagliare. Non si può però ripresentare la difesa a tre, con cui la squadra ha sofferto tantissimo e offerto prove negative”.

‘Gudmundsson sempre fuori partita'

“Perché Vanoli ha inserito Rugani titolare proprio contro l’Udinese? Non era facile tornare in una partita così dispendiosa fisicamente, contro Davis e Zaniolo, due giocatori che se non stai bene ti mangiano. Mancanza di leader? Gosens era l’uomo di personalità, Kean mi pare che se ne freghi. L’infortunio di Solomon è un grosso problema, perché ha dimostrato di fare la differenza. Gudmundsson sempre fuori partita, quest’anno ha fatto zero, calciatori come Piccoli stanno venendo massacrati, l’islandese in due anni ha fatto pochissimo, non salta mai l’uomo, non offre mai palloni filtranti. La settimana verso il Parma sarà molto pesante”.