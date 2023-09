Erano attesi per oggi i calciatori sudamericani della Fiorentina, e sono infatti arrivati a Firenze. Si tratta ovviamente degli argentini Lucas Beltran e Nico Gonzalez ma soprattutto di Yerry Mina, sul quale sono accesi i riflettori attualmente. Il colombiano ex Everton dovrà sottoporsi ad accertamenti per conoscere l'entità dell'infortunio patito contro il Cile, per capire quanto il difensore starà fuori.

Arrivano novità anche sul capitolo Ikone: il francese classe ‘98 sta recuperando da più di un mese dal problema all'anca e alterna lavoro in gruppo a personalizzato. Un programma che l’ex Lille porta avanti da giorni, l'ala mancina non lavora continuativamente con la squadra, ed è difficile un suo rientro tra i convocati per l'Atalanta. Si attendono infine ulteriori novità anche su Barak, per capire se il ceco potrà essere finalmente a disposizione dopo lo stop di inizio stagione.