Per un Mina infortunato, ci sono due pianticelle viola pronte a prendersi il loro (quasi inevitabile) spazio

L'infortunio di Mina preoccupa in casa Fiorentina, non tanto per l'entità quanto per i pochi elementi a disposizione di Italiano nel reparto difensivo in questa prima parte di stagione. La volontà di andare sul mercato degli svincolati non c'è e dunque, fino a gennaio, non è da escludere che si vedrà qualche pianticella viola entrare nelle rotazioni della prima squadra.

Tra tutti, i nomi sono quelli di Christian Dalle Mura e Pietro Comuzzo. Il primo è un classe 2002, mancino, che ha già esordito in Serie A con la SPAL nel 2020. Poi i prestiti in Serie B (Reggina, Cremonese, Pordenone e Spal) con la sua crescita che sembrava essersi un po’ fermata, con l'esclusione del ritiro estivo gigliato. Una storia che ricorda un po' quella di Luca Ranieri al quale assomiglia anche come caratteristiche. Comuzzo, invece, è un classe 2005, reduce da un ottimo campionato con la Primavera. Il salto si sa, è grande, ma mai dire mai. E chissà che non possa trovare spazio in Conference.