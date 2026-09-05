La probabile formazione della Fiorentina: finalmente il centrocampo di qualità? Grosso manda subito in campo un ex granata

La Fiorentina di Fabio Grosso va alla cacia del primo successo stagionale in Serie A. Contro i granata, anche loro impantanati in fondo alla classifica, la squadra viola si presenterà con qualche cambio rispetto alla sconfitta contro il Frosinone.

Le scelte di Grosso

In porta non c'è alcun dubbio, si parte con la certezza De Gea. Davanti al numero uno spagnolo la difesa a quattro formata da Valdepenas a sinistra, Ranieri e Dragusin al centro e uno fra Joao Mario e Jimenez a destra. Quello fra i due terzini è il ballottaggio più grande che Grosso deve ancora risolvere, con lo spagnolo leggermente favorito sul portoghese. Sulla linea mediana del campo, le condizioni fisiche non perfette di Atta, obbligano l'allenatore viola a ridisegnare il reparto: il regista sarà Fagioli, affiancato da Oulai e Ndour. In attacco spazio a Mastantuono a destra e al nuovo arrivato Njie sulla sinistra, mentre come punta centrale agirà l'argentino Pellegrino.

La formazione

4-3-3: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Fagioli, Ndour, Oulai, Mastantuono, Njie, Pellegrino.