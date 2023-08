Corriere dello Sport-Stadio: Si va su Vera, Sutalo si complica

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Si va su Vera”. E ancora: "Nuovo regista: la Fiorentina riparte all’assalto

dell’argentino". Sommario:"Sutalo si complica: c’è l’inserimento dell’Arsenal Infantino a Firenze: è arrivato ieri sera Alle 20.45 in 7.000 per il test a Grosseto".

A pagina 12 leggiamo in apertura sul mercato: “Fiorentina, rispunta Vera L’Arsenal piomba su Sutalo". Sottotitolo: “Perso Hjulmand la Viola ripiega sul centrocampista del Corinthians Non bastano più 15 milioni per il croato dopo l’inserimento degli inglesi”. In taglio basso: “In settemila per la Viola a Grosseto”.

A pagina 13 c'è: “Infantino: ”Essere qui è un sogno che si avvera". Altre parole: “Voglio sfruttare l’opportunità Batistuta? Per me è un idolo” Oggi le visite mediche e la firma".