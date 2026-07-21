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UFFICIALE: Lamptey riesce a ritrovare squadra e giocherà in amichevole contro la Fiorentina

Stefano Del Corona /
Tariq Lamptey
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Tariq Lamptey è stato un'autentica meteora nella storia della Fiorentina

Venti minuti in campo circa, prima di farsi male per l'ennesima volta ad un ginocchio a settembre, sono bastati per porre fine al suo trascorso in maglia viola. 

Tariq Lamptey

Ritorno in Inghilterra

A distanza di dieci mesi da allora, da svincolato, Lamptey è riuscito a ritrovare una squadra che gli desse fiducia. Nella fattispecie il QPR, formazione londinese che milita in Championship (la Serie B inglese) e che sarà avversaria dei viola sabato prossimo in amichevole. 

Una remota possibilità

C'è una remota possibilità che Lamptey possa fare anche un piccolo spezzone di gara sabato prossimo. 

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