UFFICIALE: Lamptey riesce a ritrovare squadra e giocherà in amichevole contro la Fiorentina

Tariq Lamptey è stato un'autentica meteora nella storia della Fiorentina.

Venti minuti in campo circa, prima di farsi male per l'ennesima volta ad un ginocchio a settembre, sono bastati per porre fine al suo trascorso in maglia viola.

Ritorno in Inghilterra

A distanza di dieci mesi da allora, da svincolato, Lamptey è riuscito a ritrovare una squadra che gli desse fiducia. Nella fattispecie il QPR, formazione londinese che milita in Championship (la Serie B inglese) e che sarà avversaria dei viola sabato prossimo in amichevole.

Una remota possibilità

C'è una remota possibilità che Lamptey possa fare anche un piccolo spezzone di gara sabato prossimo.