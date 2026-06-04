Lamptey alla disperata ricerca di una squadra, ma almeno l'ipotesi peggiore è scongiurata. FOTO
L'ex esterno della Fiorentina, Tariq Lamptey ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo, intensificando gli sforzi per trovare una nuova squadra in vista della prossima stagione calcistica.
Senza contratto
Il venticinquenne è attualmente senza squadra dopo la rescissione del contratto con la Fiorentina, arrivata a causa di ricorrenti problemi fisici che hanno posto fine prematuramente alla sua esperienza in Italia.
Pochi minuti in campo
Lamptey è approdato a Firenze nell'estate dell'anno scorso proveniente dal Brighton & Hove Albion con un contratto triennale. Tuttavia, la sua esperienza in viola è stata limitata a pochissimi minuti in campo.
Dopo essersi completamente ristabilito dall'infortunio al legamento crociato anteriore, Lamptey è tornato ad allenarsi. Il suo ritorno all'attività però non coinciderà con la partecipazione col suo Ghana alla Coppa del Mondo FIFA 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Nonostante la guarigione, Lamptey non è stato incluso nella rosa definitiva di 26 giocatori convocati dal commissario tecnico Carlos Queiroz per la competizione, ma almeno può dirsi scongiurata l'ipotesi peggiore per lui: quella della fine della carriera calcistica. Ipotesi paventata dopo l'uscita della notizia della rescissione contrattuale con la Fiorentina.