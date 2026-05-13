Il dramma Lamptey: Una brutta notizia dopo l'altra. La prospettiva più nera davanti a lui

Tariq Lamptey non è il giocatore più sfortunato di sempre, perché il calcio, purtroppo, è pieno di storie simili o anche addirittura più gravi rispetto alla sua. Però è anche vero che l'esterno destro ormai non più della Fiorentina dopo la rescissione contrattuale, ha vissuto un infortunio grave dopo l'altro negli ultimi anni.

Dopo la stagione in viola anche i Mondiali

Quello patito contro il Como lo scorso 21 settembre è però stato davvero drammatico per lui. Gli ha impedito di riprendere e di riprendersi in questa stagione e adesso gli farà perdere anche i Mondiali in programma in Canada, Stati Uniti e Messico. Il Ghana, la sua nazionale, in questa competizione è stato sorteggiato nello stesso girone di Panama, Inghilterra e Croazia.

Fine della carriera?

Ma soprattutto rischia di porre la parola fine alla sua carriera. In un momento come questo ci sono tanti dubbi anche da questo punto di vista, anche perché quale società potrà ridargli fiducia con una cartella clinica come la sua sott'occhio?