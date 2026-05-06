Fiorentina-Lamptey, è già addio: ecco la risoluzione del contratto. I dettagli

L'avventura alla Fiorentina di Tariq Lamptey non è propriamente memorabile. Il terzino ex Brighton ha fatto il suo esordio da titolare a settembre, contro il Como, ma ha dovuto subito abbandonare il campo dopo venti minuti per un -altro- infortunio al ginocchio. Tuttora non si è ripreso e il suo futuro è un rebus.

Lamptey, storia finita… ancor prima di cominciare

La certezza è che Lamptey non proseguirà il suo percorso con la Fiorentina. Era nell'aria la strada da percorrere in comune, la risoluzione consensuale del contratto del ghanese, che sarebbe durato fino al 2028. L'entourage del ragazzo e il club viola si sono già incontrati negli ultimi giorni per discutere dell'ipotesi, ora concretizzata.

Accordo per la risoluzione

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Tariq Lamptey sta risolvendo in queste ore il contratto con la Fiorentina. Il classe 2000 sarà dunque svincolato e pronto a nuove avventure, mentre il club non dovrà chiaramente pagare i due anni rimanenti.