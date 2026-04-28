Gosens vede Roma, Kean alle prese col dolore. I venti minuti lasciati in eredità da Lamptey

Gosens mette nel mirino la trasferta di Roma. L'esterno della Fiorentina dovrebbe esserci lunedì prossimo nell'incontro che i viola giocheranno all'Olimpico. Questa è sicuramente la notizia migliore che arriva dallo spogliatoio della squadra.

Piccoli e Parisi

Restano da valutare invece le condizioni di Piccoli e Parisi. Il primo è alle prese con un problema all’adduttore sinistro, mentre il secondo con un edema osseo al piede destro che lo tormenta da quasi un mese.

Fortini e Kean

Non ci sono novità rilevanti su Fortini, mentre Kean, è ancora alle prese con un dolore alla tibia, che lo perseguita da tempo e che si è manifestato in maniera più aggressiva nel corso delle ultime settimane.

Lamptey

Lamptey ha finito anticipatamente la sua stagione in maglia viola. Ci lascerà in eredità i venti minuti giocati col Como e stop.