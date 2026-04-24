I problemi fisici di Gosens e l'infortunio di Parisi hanno spianato la strada a Luis Balbo, esterno classe 2006 che nelle ultime settimane ha trovato sempre più spazio nella Fiorentina. Vanoli ha dimostrato fiducia nei suoi confronti mandandolo in campo spesso a partita in corso, ed è molto probabile che contro il Sassuolo arrivi per lui l'esordio dal primo minuto.

Risposte positive

Balbo, dal canto suo, ha risposto presente sfornando buonissime prestazioni e dimostrando fin da subito un atteggiamento positivo. Data la giovane età sarebbe stato strano il contrario, ma del venezuelano non ha colpito solo la voglia di dimostrare. Le recenti prestazioni hanno infatti evidenziato anche delle discrete doti in fase difensiva: provvidenziale, ad esempio, la sua diagonale dopo la parata di De Gea su Ratkow nel finale di Fiorentina-Lazio.

Una possibile risorsa

Balbo ovviamente non ha ancora dimostrato niente ed è presto per capire davvero di che pasta è fatto, ma i primi segnali sono incoraggianti. In vista della prossima stagione Paratici dovrà trovare un esterno sinistro titolare che raccolga l'eredità di Gosens, ma Balbo ha tutte le caratteristiche per ritagliarsi un posto in rosa.