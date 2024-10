Uno dei colpi sul gong finale ma anche uno dei calciatori più utili di questa prima fase di stagione: Edoardo Bove stasera affronterà il suo passato, la sua vita fino a qualche mese fa, quella Roma che ha deciso di non affidarsi più a lui, dopo averlo promosso dalla Primavera. E allora occasione d'oro per il ragazzo classe 2002, per far pentire i giallorossi della scelta: il suo passaggio a Firenze per il momento è in prestito, ma col 60% delle presenze stagionali, ricorda il Corriere Fiorentino, il riscatto diventerebbe obbligatorio.

E visto quanto Palladino si sta affidando a lui, il destino sembra piuttosto scritto: la Fiorentina sta già preparando i circa 10,5 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Un riscatto che stavolta non si dovrebbe lasciar scappare.