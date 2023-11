A Radio Bruno il giornalista di Sky Marco Bucciantini ha parlato in vista della ripresa del campionato dopo la sosta nazionali, quando la Fiorentina sarà chiamata a tornare in campo contro il Milan a San Siro.

“Cerchiamo di capire se c’è il centravanti o no da qui a gennaio- ha detto- serve che uno diventi titolare per bravura, non per alternanza e tentativo. Sono due anni che si fa il' centravanti di tentativo' alla Fiorentina. I gol li sta facendo Gonzalez e si può avere anche un altro tipo di attaccante che non necessariamente deve segnare, ma il cui rendimento deve essere molto superiore delle punte viola attualmente. Cerchiamo di vincere il girone di Conference, intanto. La squadra deve migliorare tanto, molti elementi devono salire di rendimento. La prossima volta sul mercato occorre comprare un calciatore con una biografia già fatta, non da fare”.

Poi aggiunge: “La Fiorentina dallo scorso anno ha lavorato molto bene sull’occupazione del campo concedendo poche occasioni da gol agli avversari, e i dati lo dimostrano. In particolare da questa fase della stagione la Fiorentina iniziò ad avere un certo rendimento che fece la differenza. La squadra viola sta lottando con la Roma che ha un monte ingaggi nettamente superiore”.

Infine, in vista del Milan: “Senza Leao e Giroud la squadra di Pioli perde più di due terzi dell’attacco. Da quando c’è Italiano, tutte le sfide col Milan sono state belle partite, ricche di gol e in cui la Fiorentina ha realizzato tante reti. Nel bello la Fiorentina si esprime meglio, e quindi spero che sia una bella partita”.