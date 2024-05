Grandi notizie arrivano da Atene, passando per Firenze. Come riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, i tagliandi riservati alla Fiorentina per la finale di Conference League sono già (la vendita finirà il 21 maggio) quasi tutti esauriti.

Pericolo “invasione” scongiurato

Il timore che i tifosi greci prendessero quei posti è stato dunque scongiurato. C'erano stati tentativi di truffa sui social con alcuni cittadini greci che volevano acquistare il codice abbonamento dei tifosi viola. Ma questa eventualità è stata bloccata dalla stessa società, dunque non ci saranno “estranei” nel settore riservato ai supporters della Fiorentina.