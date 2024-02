L'ex dirigente della Fiorentina nell'era Della Valle Carlos Freitas, ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa viola dopo il pareggio a Empoli e la contestazione dei tifosi al Castellani: “Adesso bisogna vincere una partita e ripartire, perché serve ritrovare una fiducia che ad ora manca. A un certo punto di questa stagione la Fiorentina sembrava assolutamente favorita per un posto in Europa, ma ora il calo è evidente e ci sono altre squadre che stanno facendo bene. La Fiorentina ha i mezzi per fare bene e un allenatore competente, bisogna ritrovare la fiducia”

E ancora: “Di gennaio a Firenze mi ricordo la storia di Mammana, non si smetteva mai di parlare di lui. Io non credo che la squadra si faccia toccare dalle questioni di mercato, l'ambiente sì. La società deve rispettare dei parametri finanziari, non sono i tifosi che mettono i soldi. Bisogna rispettare il lavoro dei dirigenti. L'ambizione della piazza a volte non è commisurata al potere finanziario del club. Firenze è una piazza affascinante e una motivazione per chi lavora lì. In tutte le storie belle però ci sono anche delle cose difficili. Il momento non è semplice ma c'è una qualità indiscussa nel lavoro di Italiano e dei suoi ragazzi”.