Nelle ultime ore la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo dalla Sestese di Brando Mazzeo, attaccante classe 2007 che si unirà alla squadra Primavera di Daniele Galloppa (LEGGI QUI IL COMUNICATO). L'accordo per il suo passaggio in viola, però, esiste da tempo, con la società viola che ha anticipato tutte le concorrenti. Mazzeo era seguito infatti anche Juventus, Bologna e Sampdoria, che nell'ultimo periodo lo avevano anche monitorato da vicino con i loro scout.

Dagli Allievi all'Eccellenza… Da protagonista

I numeri di Brando non sono passati di certo inosservati. Arrivato due anni fa da Prato alla società di Sesto Fiorentino, l'attaccante ha partecipato al campionato Allievi Elite dove aveva mostrato un grande talento. In questa stagione, poi, la vera e propria esplosione con l'esordio in Eccellenza: 15 presenze e 4 gol. A soli 17 anni. Prima la gavetta, poi la titolarità, poi vero e proprio protagonista della squadra.

La decisione insieme alla famiglia

E così la Fiorentina lo ha voluto a tutti i costi, con il benestare della famiglia del ragazzo che ha visto di buon grado la sua permanenza vicino a casa. Nelle ultime settimane anche diversi giorni in prova al Viola Park, con le buone sensazioni confermate e l'affare andato in porto.

Subito in campo?

Nel mirino, adesso c'è la partita contro l'Empoli Primavera di domani, proprio nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. La società ha spinto per la firma e le visite mediche in tempi brevi per averlo a disposizione già contro gli azzurri. Come si legge nel comunicato, infatti, il ragazzo si unirà alla Primavera e non all'U18, con Mazzeo che avrà a disposizione due anni per giocare con il gruppo di Galloppa.

Le parole del presidente della Sestese

Matteo Melani, presidente della Sestese, ci ha raccontato in breve chi è Brando Mazzeo: “Si è visto aveva qualcosa in più degli altri già l'anno scorso - ha detto a Fiorentinanews.com - Arriva alla Fiorentina per giocare con la Primavera e secondo me può fare un campionato da protagonista. Certo, magari inizialmente vivrà qualche difficoltà, ma essendo abituato a giocare con i grandi non credo avrà grossi problemi. Il rapporto con la Fiorentina? Non abbiamo collaborazioni specifiche con nessuno, ma abbiamo ceduto anche De Ferdinando, classe 2008, all'Empoli. Lavoriamo per formare professionisti. Se arrivano club importanti come Fiorentina, Empoli o Bologna, noi siamo più che contenti”.