Commisso ha scelto e la strada è tracciata: Palladino per la panchina della Fiorentina che verrà

Il Corriere dello Sport questa mattina si sbilancia in maniera netta sul nome del prossimo allenatore della Fiorentina. Per il post Italiano, infatti, secondo il quotidiano Rocco Commisso avrebbe già scelto il sostituto: Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza.

Una strada tracciata

La strada sembra tracciata, con l'allenatore 39enne campano che avrebbe superato la concorrenza di nomi come quello di Aquilani, Gilardino e De Rossi. Una scelta che ricalca quella fatta qualche anno fa, quando al posto di un desaparecidos Gattuso arrivò Italiano, profilo giovane e con buoni risultati con squadre meno blasonate. Il nome di Sarri è stato solo un'ipotesi presto accantonata.

L'addio con Italiano sarà…dolce

L'arrivo di Palladino ad oggi è il più probabile, con il solo “imprevisto” di una permanenza di Italiano che potrebbe cambiare le carte in tavola. Per farlo, forse, potrebbe servire un trofeo in questa stagione, ma le strade sembrano sempre più separate. Quello che è certo è che tra la Fiorentina e il tecnico viola non ci sarà alcuna prova di forza, sarà un addio dolce e concordato.

I dettagli sul possibile arrivo di Palladino

Palladino dunque: ci saranno tempo e modi per discutere dei dettagli, ma il quadro è presto fatto. Il suo contratto scade al termine della stagione in corso, guadagna poco più di un milione di euro e ovviamente dovrà ratificare il suo addio al Monza. A Firenze potrebbe firmare un contratto di due anni con clausole migliorative (e di rinnovo) in caso di obiettivi raggiunti.