I tifosi della Fiorentina vanno per vedere la squadra e scoprono un classe 2008. La vera sorpresa della domenica

E' stata la vera sorpresa dell’amichevole tra Fiorentina e Signa, quella che hanno potuto vedere tutti i tifosi viola presenti al centro sportivo per questa domenica sui generis.

La sorpresa

Quella di giornata porta il nome di Salvatore Cianciulli. Per quanto l'avversario fosse ampiamente alla portata, il classe 2008, c'è da dirlo, ha offerto una prova convincente, mostrando personalità e sicurezza nel confronto con gli altri giocatori. È stato anche l’unico a rimanere in campo per tutti i novanta minuti, un dettaglio che rende ancora più significativa la sua prestazione.

Aveva già attirato le attenzioni di Vanoli

Cianciulli non ha sfigurato accanto ai più esperti, confermando le qualità che avevano già attirato l’attenzione di Paolo Vanoli. Un anno fa, infatti, il tecnico lo aveva convocato in prima squadra per la partita contro la Lazio. L’amichevole con il Signa gli ha dato un’altra occasione per mettersi in mostra. La sua prova rappresenta un segnale incoraggiante per il percorso del giovane viola.