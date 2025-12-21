Ci sta provando in tutti i modi De Rossi a convincere Edin Dzeko a sposare la causa rossoblù a gennaio e il bosniaco non è certo insensibile alle chiamate dell'ex compagno di squadra ai tempi della Roma. La sua avventura a Firenze sta inevitabilmente naufragando, anche e soprattutto dopo l'episodio del megafono a Bergamo, complice un minutaggio per forza di cose ridotto.

Il problema per liberare il classe ‘86 è però l'alto ingaggio che gli ha garantito la Fiorentina l'estate scorsa: 1,5 milioni fino al prossimo giugno, un importo ovviamente già in parte erogato ma che resta comunque troppo alto per il Genoa. E' probabile però che i due club si vengano incontro.