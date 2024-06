Definito il passaggio di Kean alla Fiorentina, Lucci conclude un'altra operazione in casa gigliata

Cambio di agenzia per Pietro Leonardelli. Il giovane portiere classe 2006 della Fiorentina sarà assistito da Alessandro Lucci, agente che già cura gli interessi di Castrovilli e… Moise Kean. Lucci è stato decisivo in queste ore per limare gli ultimi dettagli per il passaggio dell'attaccante in viola, abbassando le richieste economiche della Juventus.

Lucci conclude un'altra operazione in salsa viola

A darne l'annuncio è stata la stessa agenzia World Soccer Agency sui propri canali social: “Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Pietro Leonardelli, portiere classe 2006 in forza alla Fiorentina U19 e Nazionale U18 dell’Italia!”.