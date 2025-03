Corriere dello Sport-Stadio: Pablo Marì è l'uomo in più

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola dream”. E ancora: “Centrocampo al top: in sette per tre posti”.

Pagina 18

In primo piano c'è: “Viola alta qualità”. Sottotitolo: “Il centrocampo della Fiorentina al top in Serie A: con il recupero di Folorunsho e Adli, Palladino ha un’ampia possibilità di scelta”. In taglio basso: “Pablo Marí, l’uomo in più”. Catenaccio: “Maturità, mestiere e talento: ora tocca a Lookman & co. provare a superarlo”.

Pagina 19

Presente un'intervista a Borja Valero che dice: “Mediana super Fagioli è bravo mi assomiglia” Il Sindaco si racconta tra passato e futuro". E anche: “Rimpianti? Avrei voluto giocare la Champions a Firenze. E quella finale di Coppa Italia con il Napoli ancora me la sogno di notte...”.