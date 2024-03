Non solo Arthur, a centrocampo in estate possono dire addio in quattro

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che sarà la situazione della Fiorentina a centrocampo al termine di questa stagione. Il nome più illustre in ballo è quello di Arthur. Già chiaro che il brasiliano non verrà riscattato a 20 milioni e, se non verrà trovato un altro accordo, tornerà alla base-Juventus.

Altro nome che difficilmente farà parte della rosa del prossimo anno è quello di Maxime Lopez, visto che i viola non verseranno i 9/10 milioni di euro del riscatto per lui al Sassuolo. Possibile pure la partenza di Duncan, con il suo contratto che scade a giugno. Occhio infine anche a Infantino, che fino ad ora ha trovato pochissimo spazio chiuso da Bonaventura prima e da Barak e Beltran poi.