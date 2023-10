Rubino smuove la classifica della Fiorentina ma la squadra viola resta in zona retrocessione. Risultati e classifica Primavera 1

La giornata di festa del Viola Park è servita se non altro per smuovere una classifica complicata per la Fiorentina, che dopo 5 giornate ha appena 2 punti ed è penultima. I ragazzi di Galloppa però hanno bloccato un Milan fin lì a punteggio pieno, grazie alla ribattuta su rigore di Rubino. Ricordiamo che terz'ultima e quart'ultima spareggiano per evitare le retrocessione mentre le ultime due scendono in Primavera 2.

Inter-Torino 4-0

Genoa-Lazio 1-2

Lecce-Monza 1-1

Fiorentina-Milan 1-1

Empoli-Frosinone 4-0

Cagliari-Bologna 1-0

Roma-Sampdoria

Atalanta-Sassuolo

Juventus-Verona

La NUOVA CLASSIFICA Primavera 1: Milan 13, Inter 13, Empoli 10, Lazio 10, Atalanta* 7, Sampdoria* 7, Roma* 7, Juventus* 6, Monza 6, Torino 6, Genoa 5, Verona* 4, Bologna* 4, Sassuolo* 4, Cagliari* 4, Lecce 3, Fiorentina 2, Frosinone 0.

*una partita in meno