Il Genoa fa il prezzo per Gudmundsson per l'estate: in Italia lo seguono in diverse oltre alla Fiorentina, ma le favorite sono le inglesi

In mattinata sono arrivate le parole dell'ad del Genoa Blazquez a Cronache di Spogliatoio sulla vicenda Gudmundsson-Fiorentina nelle ultime ore del mercato invernale. Un affare saltato in partenza, con la proprietà grifone che mai aveva aperto alla cessione. In estate però la musica potrebbe cambiare, con la base d'asta che parte da 35 milioni.

Come detto dall'ad rossoblù, il club ligure non si opporrà in estate davanti a queste cifre per il giocatore. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina non mancherà di rilanciare il proprio affondo, con la Juventus e il Napoli che non hanno mai smesso di seguirlo. Anche il Milan l'ha studiato, ma molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore. Chi però ha le chance più importanti di arrivare al giocatore sono Tottenham e Newcastle, con il richiamo della Premier e con prospettive di ingaggio più alte.