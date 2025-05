La Conference League come trampolino di lancio verso qualcosa di più grande. La Fiorentina, purtroppo, non si è ancora liberata per una crescita. Ormai è un “loop infermabile”, un ciclo infinito come sottolinea il Corriere Fiorentino. C'è anche un dato economico interessante: dalla competizione il club ha guadagnato poco meno di 18 milioni di euro, che è meno del bonus per la sola partecipazione alla Champions League (18,62 milioni). Ma non solo.

C'è l'esempio storico di club come Lille e Aston Villa, che hanno sì giocato in Conference e fronteggiato con l'amarezza di non vincerla, ma poi sono ripartiti tramite campionato, piazzandosi per la Champions e lanciando il proprio processo di crescita. Ecco, questo alla Fiorentina manca. In campionato il trend è sempre calato, scegliendo di puntare tutto sulla competizione europea poi non vinta. E adesso? Adesso la squadra è a combattere per tornarci, in Conference.