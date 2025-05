"La Conference League non ha fatto che dare alibi a questa Fiorentina. Europa? Non siamo padroni del nostro destino, ma..."

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla situazione attuale della Fiorentina di Raffaele Palladino dopo l’eliminazione di ieri sera. Questi alcuni dei temi trattati:

"Cosa mi lascia la partita di ieri? A mai piu arrivederci, o il piu tardi possibile, a questa coppa: che sia maledetta o meno ho l’impressione che la Conference League stia imprigionando la Fiorentina e la sua crescita. Per tre anni non ha fatto altro che dare alibi, come quello di essere arrivati in finale e di aver fatto buone stagioni. Se poi andiamo a vedere come abbiamo raggiunto le finali in precedenza si evince che la qualificazione è sempre arrivata nei minuti finali sia a Brugge che a Basilea: due squadre molto inferiori alla squadra di ieri".

Ha anche aggiunto: "Poi adesso dovremo vedere cosa succederà in campionato dove comunque finora non abbiamo mai fatto piu di 72 punti arrivando settimi. Quel salto che tutti ci auguravamo potesse arrivare dalla Conference di fatto non l’ha mai avuto: è la squadra che ha fatto più partite nella competizione, rimanendo però ferma li. Probabilmente dobbiamo chiederci quante energie abbia tolto a questa squadra. Alla prima squadra di livello, il Betis, la Fiorentina si è sciolta”.

Ha analizzato anche le possibilità di un ritorno in Europa: “La Fiorentina è ancora in corsa per l’Europa League: non è ancora padrona del proprio destino ma qualche possibilità ancora c’è. Bisogna anche dire che quest’anno ci sono uno o forse due posti in meno. Gli anni scorsi con l’ottavo posto ci si qualificava in Conference. Non so quanto fosse piu forte la squadra di quest’ano rispetto alla scorsa stagione, sicuramente a livello di formazione titolare ma se si analizzano i rincalzi perdiamo certezze: quest’anno mancano sicuramente un paio di riserve, tra cui quella del centravanti”.