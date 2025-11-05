Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Commisso fece Ferrari dg dopo la morte di Barone, quindi non mi sorprende la promozione di Goretti nel ruolo di ds. Non credo che prima avesse molto margine di manovra, adesso potrà dimostrare il suo valore. Galloppa? Se dovesse andare bene in queste due partite… chissà. Non è detto che Vanoli sia meglio di lui, se non ovviamente sul piano dell'esperienza”.

“Gli alibi sono finiti”

Poi ha aggiunto: “Senza Pradè e Pioli gli alibi sono finiti, adesso sta tutto ai calciatori. Non possiamo sapere quale fosse il rapporto con l'allenatore, ma di sicuro qualcosa si era rotto. Ora mi sembra che l'aria sia meno tesa e sono convinto che la Fiorentina possa risalire la classifica. Di Pioli avevamo un ricordo appannato dalla vicenda Astori: in quei mesi drammatici dimostrò grande umanità, ma come allenatore non ha mai fatto bene. In Arabia, quando è andato via, hanno stappato lo champagne”.