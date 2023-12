Parla l'arbitro di Fiorentina-Juventus: "Il VAR è una manna dal cielo. Orsato? Pochi complimenti, preferisce sottolineare gli errori"

L'arbitro di Serie A Daniele Chiffi, che ha diretto lo scorso novembre la sfida tra Fiorentina e Juventus, ha parlato a La Nuova di Venezia del VAR: “E' una manna dal cielo, lo ripeto e lo sottoscrivo. In tutto e per tutto. Europeo? E' ancora presto, devo farne di strada come dice il mio amico Orsato. Lui non è mai prodigo di complimenti, piuttosto mi sottolinea gli errori. Meglio così, imparare dagli errori è l'unico modo per crescere”.