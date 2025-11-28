Le parole di Edin Dzeko al termine della partita tra Fiorentina e AEK Atene hanno inevitabilmente fatto rumore e sono diventate, nelle ultime ore, il principale oggetto di discussione a Firenze. La maggior parte dei tifosi le ha prese male, interpretandole come un attacco più che come una richiesta d'aiuto.

“Lo stadio non è un teatro”

Sul tema s'è espresso anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che su Instagram, riportando le parole di Dzeko, ha scritto: “La personalità non invecchia mai. Apprezzo lo sfogo di Edin: lo stadio non è un teatro, la squadra in difficoltà si sostiene fino al 95esimo e solo alla fine si contesta”. E poi, in risposta al commento di un utente: “Ho la sensazione che se la contestazione ”durante" proseguirà, la Fiorentina scenderà in Serie B con tutte le scarpe. Ma è solo una sensazione".