Non ci resta che Man: La Fiorentina deve stringere i tempi

La Fiorentina, tra le altre operazioni, è alla ricerca di un esterno offensivo.

Obiettivo numero uno sfumato

L'obiettivo numero uno in questo senso, Luiz Henrique, sembra essere definitivamente sfumato. Come avete potuto leggere nelle ultime ore, il Botafogo ha definito il suo passaggio allo Zenit San Pietroburgo per 35 milioni di euro. Una cifra questa che non può essere pareggiata dal club di Commisso.

Resta il rumeno

Senza il brasiliano, resta in lizza per il ruolo, il giocatore del Parma, Dennis Man. L'attaccante rumeno è pronto a rispondere alla chiamata della dirigenza viola, i ducali chiedono 15 milioni di euro, la proposta è di 12 milioni più bonus.

Anche in questo caso sono attese le mosse del club viola nelle prossime ore, anche perché la squadra non ha molte alternative, specialmente a destra dove Andrea Colpani è solo e continua a faticare parecchio (eufemismo).