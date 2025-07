“Ci contiamo in modo assoluto, penso che ci possa dare tanto. Lo vorrei più efficaci in fase offensiva, che realizzasse qualche gol oltre agli assist. E' un giocatore forte sul quale ci appoggiamo”. Parole di Stefano Pioli sul conto di Dodo, esterno della Fiorentina ormai da svariate settimane al centro dell'attenzione in chiave mercato.

Un atteggiamento che NON sa di rottura

Una proposta di rinnovo non ancora arrivata, quelle voci su una rottura con il club e una partenza praticamente certa. Negli ultimi giorni, però, le cose sembrano cambiate. Dodo si è ripresentato al Viola Park sorridente, con la sua solita energia e voglia di scherzare, apparentemente tutto il contrario di uno che vuole andare via.

Segnali positivi

Al Viola Carpet di lunedì sera Dodo ha dato spettacolo, scherzando sulla vacanza pagata da Kean e facendo partire un coro per De Gea. Anche l'ultimo post su Instagram, di pochi minuti fa, segue la stessa scia: “Pre-season” scrive Dodo, accompagnato da una emoji che trasmette determinazioni. E poi le sue foto con la maglia viola: sorridente, felice, carico - si spera - per un altra stagione alla Fiorentina.