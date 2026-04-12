La Fiorentina Primavera cade rovinosamente contro il Sassuolo e perde la vetta della classifica. Paura per un difensore neroverde, portato via in barella

Brutto colpo per la Fiorentina Primavera, che di fronte al pubblico del Viola Park cade per 1-3 contro il Sassuolo e perde la vetta della classifica.

La cronaca della partita

Partita che si mette subito in salita per i viola di mister Galloppa, che al quarto minuto subiscono la rete di Kulla e, al 21simo, vanno sotto di due gol grazie alla firma di Daldum. Ci deve pensare Mazzeo, sette minuti dopo, ad accorciare le distanze tra le due parti, ma sarà l'ultimo squillo positivo della Fiorentina.

Al 50simo, infatti, Sturli prende il secondo giallo e viene espulso, lasciando i viola in dieci per quaranta minuti. Al 69simo, poi, dopo appena otto minuti dal suo ingresso, arriva anche il rosso (stavolta diretto) per Bertolini: sfortunato qua l'attaccante viola che si coordina per una rovesciata, colpendo invece violentemente al volto il difensore neroverde Vezzosi. La situazione sembra seria fin da subito, col ragazzo soccorso in campo e uno stop di ben 30 minuti per consentire le cure: il ragazzo ha poi ripreso conoscenza e il peggio sembra essere passato.

Alla ripresa, poi, non si mette meglio per la Fiorentina che subisce anche la rete dell'1-3 da parte di Gjyla. Sconfitta, come dicevamo, molto pesante per i viola, che perdono il passo sulle due squadre in vetta, ossia Cesena e Parma a quota 58, due in più della Fiorentina.