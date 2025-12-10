25 anni fa nasceva Fiorentinanews.com. Un quarto di secolo per diventare un punto di riferimento per i tifosi viola

25 anni fa nasceva Fiorentinanews.com, il primo quotidiano online viola.

Non è di certo questo l'anniversario che speravamo di passare, perché prima di esser giornalisti abbiamo un altro difetto: tifiamo Fiorentina. Professionalmente non si dovrebbe dire, ma ne andiamo orgogliosi.

Da 25 anni vi teniamo informati ogni giorno sulla nostra squadra, con sentimento, passione e un legame che ci tiene uniti. Da 25 anni condividiamo gioie e dolori, vittorie e sconfitte, lacrime di felicità e lacrime di tristezza.

Da 25 anni a questa parte i nostri numeri sono cresciuti fino ad arrivare a oggi, che non è un traguardo ma l'ennesimo punto di partenza.

Vi ringraziamo uno a uno per la fiducia che riponete nel nostro lavoro, per il supporto quotidiano che ci date, per l'affetto che ci mostrate attraverso visualizzazioni, commenti, condivisioni. Questa è la nostra vittoria più grande. Da 25 anni con voi.

Tanti auguri Fiorentinanews.com!