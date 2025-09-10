Kean, la Fiorentina e quella scelta suggeritagli dal suo procuratore...

A differenza di Mateo Retegui, Moise Kean nel corso dell'ultima estate ha respinto la ricchissima offerta arrivatagli da parte dell’Al Qadsiah e ha investito di nuovo sulla Fiorentina.

Il ruolo fondamentale del procuratore

Una scelta questa, si legge sul Corriere Fiorentino, suggeritagli caldamente dal suo agente Alessandro Lucci che sta giocando un ruolo fondamentale nella rinascita dell'attaccante.

Sempre Lucci, dodici mesi fa…

Fu sempre Lucci, dodici mesi fa, a consigliare a Kean di lasciar perdere le proposte di qualche grandissimo club, dove non sarebbe mai stato titolare, e di accettare la corte di Pradè e dei viola, che gli avevano prefigurato un ruolo centrale nella squadra.