Grande incertezza sul rientro di Cataldi: decisivi i prossimi allenamenti. Comuzzo in campo regolarmente al Viola Park

Procede il recupero di Danilo Cataldi, che ormai si può dire va avanti da mesi. Il classe '94 non si allena con continuità da Fiorentina Roma e tutt’ora gli manca. Non convocato domenica scorsa, al momento non si respira grande ottimismo per il Genoa, vice la massima prudenza.

I prossimi allenamenti saranno decisivi

Grande incertezza riguardo alla presenza dell’ex Lazio: gli ultimi due allenamenti della Fiorentina saranno decisivi in tal senso per recuperare un calciatore chiave per la squadra. Potrebbe toccare anche a Richardson al posto di Cataldi, ma dipenderà dallo schieramento scelto da Palladino, ci sono valutazioni in corso.

Comuzzo in campo

Si è allenato regolarmente anche Pietro Comuzzo, al momento al centro di tantissime voci di mercato col Napoli fortissimo sul classe 2005 viola. La situazione del giovane calciatore gigliato è in totale evoluzione.