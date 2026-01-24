Muslic: "Io e Baumann sbalorditi quando Dzeko ci ha detto che lo Schalke lo allettava". Già esaurite le maglie del bosniaco

E' stato direttamente Edinz Dzeko a contattare il tecnico dello Schalke, Miron Muslic, per dirsi interessato al ritorno in Germania e il tecnico del suo nuovo club ha raccontato così la sorpresa in conferenza stampa, sua e del ds Frank Baumann:

"Naturalmente emozionante, perché non mi aspettavo quel messaggio. Mi sono molto rallegrato che abbia chiamato, ma non sapevo qual era il contesto e cosa volesse.

Quando poi ha chiarito che trovava incredibilmente allettante lo Schalke, che se lo poteva proprio immaginare benissimo, io ero naturalmente molto emozionato e anche sorpreso. Subito dopo ha telefonato a Frank Baumann, che era altrettanto sbalordito".

Lo Schalke intanto ha dovuto perfino pubblicare un messaggio sui propri social per avvisare la tifoseria che la maglia di Dzeko tornerà presto disponibile perché il primo slot è andato immediatamente esaurito. Una vera e propria Dzeko-mania.