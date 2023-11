Fiorentina-Juventus, niente coreografia in Curva Fiesole in segno di solidarietà alla Toscana?

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la sensazione, è che spostare la sfida di domani tra Fiorentina e Juventus resti una soluzione impraticabile. Sia per il poco preavviso della richiesta che per la difficoltà nel reperire una nuova data disponibile per giocare quella che per Firenze resta ancora la gara dell’anno (ad oggi sono 37.000 i tagliandi staccati, con la Fiorentina che da ieri ha messo in vendita - senza obbligo di tessera - gli ultimi biglietti di curva Ferrovia con il sogno di arrivare a quota 40.000 spettatori).

Se la Lega, come pare, dovesse confermare l’evento di domani (per il quale dalla Figc è stato disposto un minuto di silenzio, al pari di tutte le altre gare di Serie A), la curva possa decidere di non effettuare la maxi coreografia prevista, in segno di solidarietà per popolazioni colpite dall’alluvione.