Non decolla la stagione di Beltran con il Valencia: altra prestazione insufficiente e sostituzione dopo appena un tempo

Niente da fare per Lucas Beltran, almeno per il momento. L'attaccante in prestito dalla Fiorentina al Valencia ieri sera è partito titolare nella partita contro il Villarreal, ma la sua prestazione è risultata al di sotto della sufficienza, con il giocatore apparso quasi spaesato in campo.

Appena un tempo

Anche per questo motivo l'allenatore Corberan lo ha sostituito all'intervallo, con le sorti del Valencia che però non sono cambiate: sconfitta in casa per 0-2 e sole due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione.

I numeri

Per Beltran questa era la settima presenza con la maglia del Valencia, la seconda da titolare. Ma la sufficienza per lui è ancora lontana. Il giocatore viola non ha ancora siglato ne assist ne gol.