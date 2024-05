Quini: "Non vediamo l'ora di giocare la finale. Fiorentina forte, ma vi ricordo che anche l'Aston Villa era data per favorita..."

Joaquin José Marìn Ruiz, meglio noto come Quini, sembra avere le idee molto chiare in vista della finale di Conference League. Il difensore dell'Olympiakos ha infatti parlato della gara di Atene, lasciando intendere che la sua squadra non arriverà a giocarsela da sfavorita rispetto alla Fiorentina.

“Se abbiamo già battuto l'Aston Villa…”

Queste le sue parole riportate da Relevent Sports: “Non vediamo l'ora di giocare la finale di Conference League. La Fiorentina è una squadra forte, ma noi abbiamo già battuto ed eliminato l'Aston Villa. E il club inglese era il favorito per la vittoria del torneo…”.