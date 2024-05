El Kaabi: "Ho conosciuto la povertà, ora mi sento fortunato. Sto lavorando al massimo, voglio davvero vincere la Conference League"

Pericolo numero uno per la Fiorentina nella finale di Conference League sarà indubbiamente Ayoub El Kaabi, bomber dell'Olympiakos con più di trenta gol all'attivo in questa stagione.

“Voglio davvero vincere la Conference”

L'attaccante della squadra greca ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Atene: “Sto lavorando al massimo, cercando di fare tutto nel modo corretto: dormire bene, mangiare sano e cose del genere. In passato non potevo permettermelo, non avevo i soldi necessari, ma ora possiedo tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie a Dio giocherà una finale europea e farò di tutto per vincere quel trofeo, lo desidero davvero”.