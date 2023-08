Il Brentford alza definitivamente le mani davanti al diniego della Fiorentina e allo scarso interesse di Gonzalez

Uno, due, tre volte. Nel corso di questa estate il Brentford ha cercato in tutte le maniere di strappare alla Fiorentina, Nicolas Gonzalez.

L'ultimo tentativo poche ore prima del match giocato dai viola contro il Lecce. Il club di Oltremanica è partito con 30 milioni e poi si è spinto fino ad offrire 45 milioni di euro pur di convincere la dirigenza viola a dare il proprio via libera all'operazione. Una somma che sarebbe stata assolutamente record per la storia di questa società.

Niente da fare: il Brentford alla fine ha dovuto arrendersi davanti ai continui dinieghi da parte della Fiorentina, ma anche allo scarso interesse del giocatore nei confronti della destinazione.

Nico era diventato il primo obiettivo per l'attacco degli inglesi dopo la sospensione fino a gennaio comminata ad Ivan Toney da parte della FA (la federcalcio inglese) per aver violato il regolamento in fatto di scommesse.