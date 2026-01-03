Un treno inatteso che Piccoli è obbligato a prendere al volo: Kean si autoesclude ma l'ex Cagliari ancora mai all'altezza

I treni passano, attesi o non attesi, e vanno presi al volo e quello di domani sa molto di occasione irripetibile per provare a cambiare la storia della stagione e delle gerarchie per Roberto Piccoli. L'autoesclusione di Kean per i non specificati ‘motivi familiari' porteranno alla titolarità l'ex Cagliari che fin qui non ha mai dimostrato di essere all'altezza dei 25 milioni spesi in estate dalla Fiorentina, scrive La Nazione.

In campo ci sarà lui a far coppia con Gudmundsson, cercando di replicare quanto di buono fatto vedere dai due nell'unico precedente: la trasferta di Marassi, in cui Piccoli ha segnato l'unico gol in campionato e l'islandese si era mosso abbastanza bene al suo fianco.