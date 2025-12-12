Ancora a parte gli infortunati in casa viola. Gosens assenza certa contro il Verona, Vanoli spera in Fagioli: gli aggiornamenti

Dopo la vittoria di ieri in Conference League, la Fiorentina ha trascorso la notte in ritiro prima di allenarsi in mattinata. Appuntamento a domani al Viola Park per la rifinitura, per preparare al meglio la sfida contro il Verona.

Verso Fiorentina-Verona: infortunati ancora a parte

Allenamento mattutino di scarico per chi è sceso in campo ieri contro la Dinamo Kiev, seduta normale per gli altri. Non arrivano grosse novità per quanto riguarda le disponibilità della rosa, dunque non ci sono buonissime notizie sugli infortunati: Jacopo Fazzini e Robin Gosens lavorano ancora a parte, così come Nicolò Fagioli.

Vanoli punta su Fagioli. Gosens, ci vuole ancora tempo

Vanoli, domani durante la rifinitura, potrebbe provare a forzare uno tra Fagioli e Fazzini per tentare di recuperare almeno uno dei due contro il Verona. Sicuramente non ce la farà Gosens; il suo rientro va probabilmente alla prossima settimana, non è scontata neanche la partenza in Svizzera (obiettivo Udinese). La speranza è quella di avere Fagioli a disposizione. Lo riporta Radio Bruno Toscana.