E la tifoseria della Fiorentina si arrabbia con la Questura

La Curva Fiesole aveva pensato di mettere in scena una particolare coreografia prima di Fiorentina-Juventus di sabato prossimo. Ma niente da fare: il permesso è stato negato dalla Questura.

Un no che fa rabbia

Un diniego questo che ha mandato su tutte le furie la tifoseria gigliata che ha emesso un duro comunicato e che ha annunciato anche azioni di protesta.

Manifestazione

Nello specifico, sabato 22 novembre, prima della partita ci sarà un ritrovo in Piazza della Libertà alle 12.30, a due passi dalla Questura. Sarà lì che gli ultras faranno sentire la propria voce, prima di andare insieme, compatti verso lo stadio.