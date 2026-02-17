A Radio Bruno ha parlato il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che si è espresso sulla vittoria della Fiorentina a Como, spaziando poi su altri argomenti.

‘La fase difensiva viola funziona meglio senza Gudmundsson’

“Senza Gudmundsson la Fiorentina gioca meglio, la squadra ha protetto molto di più la difesa a Como, ora serve solidità e il suo modo di stare in campo oggi penalizza la squadra. In copertura il modulo diventava un 4-5-1 in cui Harrison e Solomon hanno aiutato molto, togliendo spazio al Como, fanno benissimo la fase difensiva. Gudmundsson va in giro per il campo e in fase difensiva invece è anarchico. Il discorso è di natura tattica, sull'esterno l'islandese fa fatica, nessuno disconosce il suo valore ma in questo momento sono migliori altri soluzioni".

‘La Fiorentina è forte e potrà fare ancora meglio’

"Vanoli ci ha messo troppo tempo a cambiare la squadra, la sua mancanza di esperienza ha pesato, ci si aspettava che fosse più rapido, ed anche per questo la Fiorentina è ancora in questa situazione di classifica. La Fiorentina è forte, i nuovi arrivi Harrison, Solomon e Brescianini sono calciatori indubbiamente forti. La squadra deve continuare come visto a Como e potrà fare ancora meglio quando i calciatori si conosceranno meglio. Ora pensiamo al Pisa, poi le premesse sono tante con un dirigente top come Paratici”.

“Le squadre in difficoltà? La Cremonese più di tutti, e anche il Genoa, che però ha un'anima più forte da quando c'è De Rossi. La lotta salvezza la limiterei a queste squadre che si aggiungono a Lecce e Fiorentina. La Fiorentina avrà spareggi decisivi le prossime settimane, nei quali dovrà risolvere la situazione sfruttando la sua maggior qualità. L'organico è stato costruito anche per arrivare in fondo alla Conference e credo le due gare con lo Jagiellonia saranno le più delicate, non si possono rischiare troppi titolari in vista del Pisa lunedì prossimo. Se la Fiorentina riesce ad andare avanti in questo momento complesso, la parte finale della stagione può essere più in discesa".