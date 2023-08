Pin: "Beltran si muove bene, c'è solo da sperare che Italiano abbia ragione. Quarta? Da tenere senza discussioni"

Celeste Pin, ex difensore viola, ha parlato a Lady Radio dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sia sul reparto avanzato che su quello arretrato della rosa di Vincenzo Italiano:

“Beltran molto bene col Lecce, movimenti da centravanti che fanno ben sperare per il futuro. Magari fosse vero quello che dice Italiano, cioè che è simile a Baiano. A Genova, invece, non era stato troppo presente per i suoi compagni, ma ancora siamo agli inizi”.

Poi sul pareggio contro il Lecce: “Il secondo gol non è un bel segno per la difesa, con i centrali che non seguono la palla e il portiere che resta fermo. Gli errori comunque servono per crescere, anche se questo ci è costato due punti. Igor adesso non c’è più ma queste sviste continuano ad esserci”.

Infine: “Martinez Quarta? Non me lo lascerei scappare. Ha margini di crescita importanti, qualità enormi, che deve solo mettere in campo. A volte ha delle amnesie ma è assolutamente un difensore da tenere in rosa”.