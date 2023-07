Il Tirreno: I dettagli prima della firma

Nell'edizione di Firenze de Il Tirreno, in apertura a pagina 11 c'è: “Fiorentina, il giorno di Arthur Si lavora ai dettagli per la firma”. Sottotitolo: “L’obiettivo è un prestito con diritto di riscatto: la Juve pagherà parte dell’ingaggio Igor ai saluti: è pronto per il passaggio al Brighton. Terzic va verso il Salisburgo”.

Di spalla invece leggiamo: “Kouame va di corsa Primo giorno per Parisi”. In taglio basso giovani vincenti: “Kayode e Amatucci, viola sul tetto d’Europa La società esulta: ”Siamo orgogliosi di voi".