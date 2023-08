Viola Park: Consegnati i documenti al Comune. Ma resta ancora un nodo da sciogliere

Nella giornata di oggi, venerdì 25 agosto, i tecnici della Fiorentina hanno consegnato agli uffici del Comune di Bagno a Ripoli tutta la documentazione necessaria ad ottenre l’agibilità dei due mini stadi all’interno del Viola Park. Intanto è arrivato il via libera da Vigili del Fuoco e Soprintendenza. Tuttavia ci sono ancora dei passaggi da seguire.

Qualora il progetto di nuova recinzione, come ipotizzato originariamente, venga giudicato adeguato dal Comune, per l’8 settembre sarà convocata la Commissione pubblico spettacolo per l’esame di fattibilità. Nel caso non vi siano modifiche o prescrizioni, per il 12 settembre potrebbe essere fissato il sopralluogo della Commissione al Viola Park e, se le realizzazioni rispetteranno quanto indicato nei progetti presentati al Comune, il giorno successivo, cioè il 13 settembre, sarà rilasciata l’agibilità per i mini stadi.

Prima di questo “evento” resta ancora un “sì” che la Fiorentina deve ottenere e girare al Comune di Bagno a Ripoli: quello del Genio Civile. La pratica che riguarda la recinzione del Viola Park sul lato Ovest ed altri aggiustamenti richiesti dall’organismo regionale, deve essere integrata da parte dei tecnici della Fiorentina. Sono quando il Genio Civile avrà la documentazione completa potrà pronunciarsi sul progetto.

La telenovela si sta avviando alla conclusione. Forse.